Правила постановки в очередь в детсады изменили в Казахстане

По приказу министра просвещения от 31 мая 2024 года внесены изменения в правила оказания госуслуг в сфере дошкольного образования, сообщает Kazpravda.kz

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Для получения государственной услуги по постановке на очередь родитель или законный представитель ребенка направляет заявление, а также документы по перечню через веб-портал «электронного правительства» или объекты информатизации.

При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги по постановке на очередь осуществляется следующим рабочим днем.

Заявления услугополучателей и подтверждение документов на получение вне очереди места в дошкольного образования обрабатываются услугодателем в течение одного рабочего дня.

Заявление услугополучателя и получение места в детсаду в первоочередном порядке, а также на общих основаниях обрабатываются автоматически на момент их подачи.

Государственная услуга по постановке на очередь оказывается проактивным способом, в том числе без заявления услугополучателя, по инициативе услугодателя посредством информационных систем услугодателя и государственных органов при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи услугополучателя на веб-портале «электронного правительства» www.egov.kz и включает в себя:

- отправку автоматических уведомлений услугополучателю с запросом на оказание государственной услуги по постановке на очередь;

- получение согласия услугополучателя на оказание проактивной услуги, а также иных необходимых сведений.

Единая база автоматически формирует очередь в порядке подачи заявлений постановки на очередь для зачисления в дошкольное учреждение (до 4-х ДО из реестра ДО) относительно друг друга с учетом даты и времени (с точностью до миллисекунд), года рождения ребенка, языка обучения.