Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальная железнодорожная компания или операторы систем резервирования мест и продажи билетов предоставляют уполномоченному госоргану и (или) правоохранительным и специальным госорганам сведения об оформленных и забронированных билетах с указанием маршрутов следования, данных пассажиров, в том числе о количестве билетов, приобретенных посредством интернет-ресурсов.

Продажа билетов осуществляется:

- на пассажирские поезда - не менее чем от 45 суток до 10 минут до отправления поезда, за исключением заявок организованных групп пассажиров;

- на пригородные поезда - от 10 суток до 10 минут до отправления поезда.

Продажа билетов на места в специализированном купе, предназначенном для проезда лиц с инвалидностью, осуществляются с момента открытия продажи:

- лицу с инвалидностью 1 группы, использующему для передвижения вспомогательные средства (тифлотрости, костыли, ходунки, кресло-коляски) и (или) помощь других лиц, и его сопровождающему;

- ребенку с инвалидностью (до 18 лет) и его сопровождающему;

- лицу, следующему при неотложных поездках в (из) медицинской организации и его сопровождающему.

Пассажирам остальных групп инвалидности оформление производится только в билетных кассах за 7 суток до отправления поезда.