Правила продажи билетов на поезда обновили в Казахстане

Транспорт
151
Венера Баталова
корреспондент

Поправки внесены на основании нового приказа Минтранспорта, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальная железнодорожная компания или операторы систем резервирования мест и продажи билетов предоставляют уполномоченному госоргану и (или) правоохранительным и специальным госорганам сведения об оформленных и забронированных билетах с указанием маршрутов следования, данных пассажиров, в том числе о количестве билетов, приобретенных посредством интернет-ресурсов.

Продажа билетов осуществляется:

- на пассажирские поезда - не менее чем от 45 суток до 10 минут до отправления поезда, за исключением заявок организованных групп пассажиров;

- на пригородные поезда - от 10 суток до 10 минут до отправления поезда.

Продажа билетов на места в специализированном купе, предназначенном для проезда лиц с инвалидностью, осуществляются с момента открытия продажи:

- лицу с инвалидностью 1 группы, использующему для передвижения вспомогательные средства (тифлотрости, костыли, ходунки, кресло-коляски) и (или) помощь других лиц, и его сопровождающему;

- ребенку с инвалидностью (до 18 лет) и его сопровождающему;

- лицу, следующему при неотложных поездках в (из) медицинской организации и его сопровождающему.

Пассажирам остальных групп инвалидности оформление производится только в билетных кассах за 7 суток до отправления поезда.

#продажа #правила #билеты #поезда

Популярное

Все
Милад Карими выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Даниэль Нобоа победил на президентских выборах в Эквадоре
В Осаке открылась Всемирная выставка EXPO - 2025
Итоги отопительного сезона подвели в правительстве РК
Рекордные заморозки зафиксировали в Турции
ISF U-15: рекордное число медалей завоевали казахстанские школьники
Семь кредитов оформил мошенник на жителя Усть-Каменогорска
Правила продажи билетов на поезда обновили в Казахстане
Выездной концерт к 100-летию юбилея Нургисы Тлендиева прошел в Алматы
Двух казахстанцев осудили за пропаганду терроризма
В Мьянме зарегистрировали новое землетрясение
Реконструкцию зданий железнодорожных вокзалов начали в Акмолинской области
Яркие победы казахстанских спортсменов на прошлой неделе
Уникальная казахстанская разработка для сохранения донорских органов представлена в Японии
Касым-Жомарт Токаев наградил казахстанских миротворцев
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В каких районах Астаны появятся новые школы
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Путь на Балхаш станет более комфортным
Джей Ло едет в Астану
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Открыто месторождение редкоземельных металлов
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Праздник, объединивший народы и страны
Потребителей приучат к бережливости
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Казахский язык – язык науки, техники, инноваций
Биткоин рухнул до $78,8 тыс.
Год рабочих профессий: студентам показали работу завода в Конаеве
Перешагнул вековой рубеж
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Ставка на «зеленые» энергетические технологии

Читайте также

Реконструкцию зданий железнодорожных вокзалов начали в Акмо…
Участок улицы Алматы частично перекроют в Астане
Движение авто ограничили в двух регионах Казахстана
Среднюю скорость на трассах станут измерять в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]