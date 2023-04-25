Правила субсидирования растениеводства изменились в Казахстане

С 25 апреля 2023 года в Казахстане вступили в силу изменения в правила субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Фото: пресс-служба Минсельхоза РК

В Минсельхозе перечислили основные новеллы документа.

Так, исключены требования по регистрации электронной агрохимической картограммы для получения субсидий на минеральные удобрения.

Фермерам предоставили отсрочку по подтверждению сведений полей с помощью дистанционного зондирования земли до конца 2023 года, за исключением приоритетных культур. До этого срока нужно в обязательном порядке откорректировать данные полей в соответствии с правоустанавливающими документами. Соответствующий график будет утвержден МСХ совместно с национальной компанией «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Теперь местные исполнительные органы могут самостоятельно определять целесообразность субсидирования производства приоритетных культур, исходя из рекомендуемой схемы специализации регионов (субсидированию не подлежит пшеница).

Кроме того, по новым правилам, перечни и нормы субсидий на удобрения и пестициды, биоагенты (энтомофаги), а также объемы субсидий по направлениям в растениеводстве будут формироваться и утверждаться без согласования с Минсельхозом.

Более подробно с изменениями можно ознакомиться по ссылке.