Правила установки мемориальных досок изменят в Казахстане

Соответствующий проект поправок в приказ Минкультуры опубликован на портале «Открытые НПА», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В министерстве проинформировали, что нововведения вносятся с целью «исключения случаев чрезмерного количества мемориальных досок и их повсеместного установления».

В документе отмечается, что мемориальные доски устанавливаются при подтверждении факта проживания, работы, нахождения выдающейся личности и произошедшего знаменательного события в здании или сооружении более десяти лет.

Кроме того, они могут появиться не ранее пяти лет со дня смерти выдающейся личности, за исключением случаев проявления героизма и отваги, внесения особого значимого вклада в укрепление независимости государства или совершения значимого исторического события.

Установление мемориальных досок приурочивается к юбилейным и памятным датам выдающихся личностей, значимых исторических событий, которые определены постановлением правительства.

Согласно новым правилам, в одном населённом пункте одной выдающейся личности или знаменательному событию можно открыть только одну мемориальную доску.

До 26 ноября документ размещен для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА».