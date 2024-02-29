Правила выпуска банковских карт для детей изменились

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В Казахстане изменили порядок выдачи платежных карт иностранцам и несовершеннолетним. Нацбанк внес соответствующие дополнения в правила выпуска платежных карточек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Параграф" 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, банк до выдачи карточки должен проверить иностранца и лицо без гражданства, предъявив требования к предоставляемым ими документам и определив условия выпуска и использования платежных карточек.

Норма нацелена на противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

При выдаче платежной карточки ребенку, эмитент получает от его законного представителя информацию и разрешения о

- доступных по платежной карточке видах операций,

- максимальной сумме операций,

- возможности пополнения платежной карточки третьими лицами, иную информацию и (или) разрешения, определенные эмитентом.

Согласно требованиям правил, платежная карточка несовершеннолетнего доступна ему для использования в пределах условий и ограничений, установленных законным представителем и (или) эмитентом.

При отказе законным представителем несовершеннолетнего в установлении ограничений к выпущенной ему платежной карточки эмитент фиксирует данный отказ в порядке, определенном эмитентом.

Эти требования не распространяются на платежные карточки, выпущенные несовершеннолетнему, достигшему 14 лет, для получения заработка, стипендии, вкладов и иных доходов, а также при приобретении несовершеннолетним дееспособности в полном объеме.

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