Правительство держит на контроле ситуацию с распространением саранчи в регионах Казахстана

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев прибыл в Костанайскую область для контроля предпринимаемых мер по борьбе с саранчой. В Актюбинской области с 8 июля находится вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал UKIMET.

Фото: t.me/UKIMET

В Костанайской и Актюбинской областях распространены два вида стадных саранчовых: итальянский прус и азиатская саранча.

По состоянию на 9 июля в Костанайской области из 422,9 тыс. га земель, запланированных для обработки от стадной саранчи, уже проведены работы на 356 тыс. га. Земли обработаны в 10 районах области (Жангельдинском, Амангельдинском, Алтынсаринском, Денисовском, Федоровском, Сарыкольском, Камыстинском, Наурзумском, Костанайской, Карабалыкском) и в г. Аркалыке.

На территории Актюбинской области по состоянию на 9 июля обработано 667,865 тыс. га, в том числе против итальянского пруса – 646,965 тыс. га, или 99,97% от прогнозируемого объема обработок, против азиатской саранчи – 20,9 тыс. га, или 95,5% от прогнозируемого объема обработок.

Для координации работы на местах созданы оперативные штабы под руководством заместителей акимов областей. Химические обработки проводятся препаратами Вантекс, Тиаметрин, Карат супер, Фобос, Фипрон с высокой биологической эффективностью – не менее 85%. По данным территориальных подразделений Костанайской и Актюбинской областей Комитета государственной инспекции в АПК МСХ, в регионах имеется весь необходимый объем данных препаратов.

Для проведения химических обработок в Костанайской области были задействованы наземные вентиляторные опрыскиватели – 9 единиц, легкая авиация (самолеты) – 3 единицы, сверхлегкая авиация (дельтапланы) – 6 единиц, аэрозольные газогенераторы – 13 единиц. В Актюбинской области задействовано 56 единиц специальной опрыскивающей техники, в том числе 19 наземных вентиляторных опрыскивателей, 19 аэрозольных газогенераторов (ГАРД), 8 судов сверхлегкой авиации (СЛА) и 10 самолетов.

В целом обработка против итальянской саранчи по республике проведена на 1,2 млн га, или на 92,3%. Работы полностью завершены в Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Павлодарской областях и области Жетісу.

Накануне было зафиксировано незначительное распространение вредителей в области Абай, которое полностью купировано благодаря своевременному проведению защитных мероприятий. В частности, в селе Шаган обработано 120 га пастбищ, посевные сельхозкультуры не пострадали.

Химобработка против саранчовых вредителей проводится в местах их распространения выше экономического порога вредоносности, т.е. при численности, которая может вызвать потери растениеводческой продукции. Обработка проводится в ранние утренние часы и поздно вечером, когда стаи саранчи не летают и сидят в одном месте, что значительно повышает эффективность использования препаратов.

В целом по регионам продолжаются мониторинговые и защитные мероприятия.