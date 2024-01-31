Правительство Казахстана выделит 4 млрд тенге для борьбы с саранчой

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Правительством принимаются меры для предупреждения нашествия саранчи в текущем году. На эти цели дополнительно направлено порядка 4 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Последние годы в стране наблюдается рост площадей распространения стадных саранчовых: в 2020 году – 514 тыс. га; в 2021 году – 626 тыс. га; в 2022 году – 975 тыс. га.

В 2023 году прогнозировалось распространение на 1 585 тыс. га, фактически обработано – 1 616 тыс. га.

На 2023-2024 годы приходится пик 11-летнего цикла распространения саранчовых. Ранее для обработки 1 270,6 тыс. га площади в текущем году из республиканского бюджета выделено 4,2 млрд тенге.

Однако уточненный прогноз распространения стадных саранчовых в 2024 году увеличился и составил 2,5 млн га, что почти на 1 млн га больше показателя прошлого года. Выделенные дополнительные средства будут направлены на проведение химических обработок против стадных саранчовых вредителей на площади 1,3 млн га.

