Правительство выведет одного из мобильных операторов на конкурентный рынок

В правительстве прошло очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

По информации пресс-службы правительства, участники обсудили ход демонополизации группы компаний АО «Казахтелеком». В частности, рассмотрен процесс вывода одного из мобильных операторов на конкурентный рынок.

В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными иностранными инвесторами.

В целом ожидается, что данная мера позволит повысить качество предоставляемых населению услуг и положительно повлияет на развитие телекоммуникационной отрасли.

Премьер-министр поручил ускорить работу в данном направлении, добавили в пресс-службе.