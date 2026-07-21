Правительство утвердило меры по противодействию теневой экономике до 2028 года

Правительство

План разработан Министерством финансов совместно с заинтересованными государственными органами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках исполнения поручений Главы государства по обеспечению прозрачности экономических процессов Правительство Республики Казахстан утвердило Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2026-2028 годы.

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РК Олжас Бектенов. 

Главная цель Комплексного плана – сократить объем теневой экономики, обеспечить честную конкуренцию, повысить прозрачность ведения бизнеса и увеличить поступления в бюджет без введения новых обязанностей для предпринимателей. В Казахстане за последние годы усилена работа по сокращению теневого сектора экономики. Внедрены и модернизированы 20 информационных систем, пресечена деятельность финансовой инфраструктуры интернет-казино с оборотом 2 трлн тенге, а также предотвращены необоснованные бюджетные расходы на сумму 360 млрд тенге. В результате принимаемых мер доля теневой экономики снизилась с 24% ВВП в 2019 году до 16,7% по итогам 2025 года.

Новый Комплексный план позволит закрепить достигнутые результаты и обеспечить дальнейшее последовательное снижение доли теневой экономики до 13,8% ВВП в 2028 году. Ключевым инструментом реализации плана станет единая цифровая платформа мониторинга с использованием искусственного интеллекта. Она объединит данные государственных органов, позволит оперативно выявлять риски теневой деятельности и предотвращать нарушения еще до возникновения ущерба бюджету. Комплексный план включает 53 мероприятия, направленных на повышение прозрачности экономики и цифровизацию отраслей, где риски теневой экономики наиболее высоки. В их числе торговля, строительство, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение и образование.

Особое внимание будет уделено цифровизации торговли. Продолжится развитие электронной платформы управления рынками Digital Bazaar, расширится перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке, а также Национальный каталог товаров. Эти меры позволят повысить прозрачность товарооборота, сократить объем контрафактной продукции и обеспечить равные условия для всех участников рынка. Также предусмотрены дальнейшая автоматизация контроля за оборотом подакцизной и социально значимой продукции, развитие регулирования электронной коммерции и маркетплейсов, а также интеграция государственных информационных систем. В социальной сфере будут внедряться цифровые инструменты контроля качества оказанных услуг, мониторинга цен и эффективности использования бюджетных средств. Продолжится расширение применения проекта «Цифровой тенге», который уже используется при реализации отдельных государственных программ и позволяет обеспечить прозрачность движения государственных средств. Комплексный план не предусматривает усиления административной нагрузки на бизнес.

Основной акцент сделан на цифровизации, автоматизации процессов, использовании искусственного интеллекта и современных аналитических инструментов. Реализация Комплексного плана повысит прозрачность экономики, сократит объем теневого оборота, создаст равные условия для добросовестного бизнеса и обеспечит устойчивый рост бюджетных поступлений за счет современных цифровых решений.

#Правительство #план #теневая экономика

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