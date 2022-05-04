Праздничный график Президента

Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в мероприятиях, которые пройдут в Казахстане

ко Дню защитника Отечества и Дню Победы.

В ответ на запросы со стороны представителей СМИ об участии Президента в мероприятиях по случаю Дня Победы пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай рассказал о некоторых мероприятиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, в которых запланировано участие Касым-Жомарта Токаева.

«В нынешнем году 9 мая Глава государства Касым-Жомарт Токаев планирует участвовать в традиционной церемонии возложения цветов к Вечному огню у монумента «Отан қорғаушылар» в столице.

Кроме того, 6 мая Президент примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня защитника Отечества и Дня Победы.

По поручению Главы государства в этом году во всех регионах осуществляются единовременные выплаты ветеранам войны в размере не менее 1 млн тенге. Материальная поддержка также будет оказана труженикам тыла и приравненным к ним гражданам.

8–9 мая на уровне акимов регионов будут организованы личные встречи с участниками войны и членами их семей. По всей стране пройдут благотворительные акции «Ардагерлерге тағзым».

Государством и впредь на системной основе будет оказываться вся необходимая помощь нашим ветеранам», – отмечается в комментарии Руслана Желдибая.