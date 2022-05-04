Свежий выпуск Праздничный график Президента 4 мая 2022 г. 7:55 Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в мероприятиях, которые пройдут в Казахстане ко Дню защитника Отечества и Дню Победы. В ответ на запросы со стороны представителей СМИ об участии Президента в мероприятиях по случаю Дня Победы пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай рассказал о некоторых мероприятиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, в которых запланировано участие Касым-Жомарта Токаева. «В нынешнем году 9 мая Глава государства Касым-Жомарт Токаев планирует участвовать в традиционной церемонии возложения цветов к Вечному огню у монумента «Отан қорғаушылар» в столице. Кроме того, 6 мая Президент примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня защитника Отечества и Дня Победы. По поручению Главы государства в этом году во всех регионах осуществляются единовременные выплаты ветеранам войны в размере не менее 1 млн тенге. Материальная поддержка также будет оказана труженикам тыла и приравненным к ним гражданам. 8–9 мая на уровне акимов регионов будут организованы личные встречи с участниками войны и членами их семей. По всей стране пройдут благотворительные акции «Ардагерлерге тағзым». Государством и впредь на системной основе будет оказываться вся необходимая помощь нашим ветеранам», – отмечается в комментарии Руслана Желдибая.