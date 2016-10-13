Межведомственной следст­венной группой Генеральной прокуратуры РК под руководством специального прокурора завершено досудебное расследование по уголовному делу по факту террористического акта, совершенного в Алматы 18 июля 2016 года, сообщила прокуратура Алматы.

С первых дней расследования прокурором города для эффективного осуществления надзора создана группа процессуальных прокуроров, под руководством которых обес­печено завершение расследования в кратчайший срок. Следственной группой проведены 57 судебных экспертиз и исследований, допрошены более 200 очевидцев для установления всех обстоятельств произошедшего.

Руслан Кулекбаев предан суду 12 октября 2016 года по результатам изучения материалов уголовного дела, составляющих более 60 томов. Он обвиняется по ряду статей УК в совершении террорис­тического акта, повлекшего смерть восьмерых сотрудников правоохранительных и специальных органов, двоих мирных граждан, а также в покушении на убийство двоих граждан. Вместе с Р. Кулекбаевым преданы суду Р. Лю, Ж. Сапарбеков, Д. Асембекулы, Е. Кусайнов, Н. Әбдімомын, которые обвиняются в незаконном хранении, ношении, приобретении, а также в изготовлении огнестрельного оружия и совершении разбойного нападения на предпринимателя М. совместно с Р. Кулекбаевым.

Уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы.