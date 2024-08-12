Предельные тарифы на свет повысят в сентябре

Соответствующий проект постановления Минэнерго размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 23 августа, передает коррепондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как поясняется в сравнительной таблице к документу, корректировка связана с увеличением базовых затрат на производство электрической энергии, независящих от энергопроизводящих организаций, в частности затраты на топливов т.ч. на газ и его на транспортировку с 1 июля 2024 года, заработную плату и ремонтные работы.

«На услугу по поддержанию готовности электрической мощности, 1, 2, 9, 12, 18, 28, 39, 48 группами энергопроизводящих организаций поданы заявки на корректировку предельного тарифа на производство электрической энергии и соответственно 56, 57, 58, 59, 60 группы будут утверждены предельные тарифы на производство электрической энергии», – сказано в тексте проекта.

Проектом также будут утверждены 56, 57, 58, 59, 60 группы энергопроизводящих организаций.

Предполагается, что приказ будет введен в действие с 1 сентября.