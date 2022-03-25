Первое заседание комиссии по демонополизации экономики при Правительстве РК под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова состоялось вчера в Нур-Султане.

В состав комиссии, созданной во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, вошли первые руководители агентств по противодейст­вию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены Правительства, представители Генеральной прокуратуры и АО «ФНБ «Самрук-Казына».

По информации пресс-службы Премьер-министра РК, задачей комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы комиссии будут рассмат­риваться вопросы передачи в госсобственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры, медиаактивов и в других отраслях.

В ходе первого заседания с док­ладами выступили министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, заместитель Генерального прокурора РК Булат Дембаев и другие.

По итогам заседания Алихан Смаилов поручил Министерству финансов совместно с уполномоченными госорганами и АО «Самрук-Казына» в недельный срок внести в Правительство предложения по механизмам передачи в госсобственность необоснованно приватизированных объектов.