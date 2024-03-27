Предприниматель выдавал «липовые» ветсправки в Акмолинской области

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Как уточняется, прокуратура района провела проверку деятельности ветлаборатории убойного пункта в Атбасаре.

Сотрудники прокуратуры установили, что местный предприниматель, имея гослицензию на деятельность в сфере ветеринарии, без проведения лабораторных исследований выдавал ветсправки о соответствии мясного сырья, реализуемого на объектах внутренней торговли и в других местах.

«Всего за 3 года им выдано 850 таких справок, то есть на прилавки торговых точек попало десятки тонн неисследованного мяса сельхозживотных, вследствие чего был риск для жизни и здоровья неограниченного круга лиц. По данному факту в адрес уполномоченных органов внесено представление об устранении нарушений законности. В результате чего виновного привлекли к административной ответственности с приостановлением действия лицензии сроком на 6 месяцев», — проинформировали в надзорном органе.

В пресс-службе добавили, что предприниматель ближайшие полгода не имеет права выдавать такие справки.