По данным официальной статис­тики, в республике за отчетный период было зарегистрировано 2,26 млн субъектов МСБ, что на 3,8% больше по сравнению с 2023-м. Существенный рост наб­людался в Астане (+9,7%), Алматы (+9,1%) и Алматинской облас­ти (+6,5%). Снижение отмечалось в Атырауской, Кызылординской областях и области Улытау.

«Число активно действующих субъектов МСБ увеличилось в большинстве регионов. Особо в этом плане следует отметить Алматинскую, Павлодарскую, Карагандинскую и Костанайскую области. По объему выпуска продукции значительный рост показали Алматы и Шымкент, а также Кызылординская, Северо-Казахстанская облас­ти и область Улытау», – сообщил бизнес-омбудсмен.

Наибольший рост занятости наблюдался в Алматинской (+8%) и Западно-Казахстанской (+7%) областях. В то же время в ряде регионов (Актюбинская, Восточно-Казахстанская и Жамбылская области) зафиксировано увеличение уровня безработицы.

Лидерами по темпам роста инвестиций в основной капитал субъек­тов МСБ за 2024-й стали Павлодарская (+83%), Мангистауская (+53%) области и область Улытау (+66%). Вместе с тем снижение объемов инвестиций в Актюбинской, Акмолинской и Жамбылской областях вызывает обеспокоенность и требует совершенствования соответствующей политики на местах.

Таким образом, несмотря на сохраняющийся потенциал и позитивные тенденции, развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане по-прежнему носит неравномерный характер. Требуются точечные региональные меры для устранения системных барьеров, над чем в дальнейшем и предстоит работать, отмечается в докладе.

«Для принятия системных мер по развитию в регионах малого и среднего бизнеса важно постоянно отслеживать мнение предпринимателей. Проведение опросов способствует более успешному претворению в жизнь концепции «слышащего государства», обозначенной Главой государства в Послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». Этот эффективный механизм обратной связи позволяет государству своевременно реагировать на запросы предпринимательского сообщества, – считает Канат Нуров. – Наша главная цель – понять, насколько эффективно работают государственные органы и насколько комфортно бизнесу в каждом регионе и каждой приоритетной сфере».

Так, по результатам оценки делового климата в регионах республики наибольший комфорт в плане развития малого бизнеса зафиксирован в области Улытау, Кызылординской области и Шымкенте; наименьший – в Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и Астане.

Ключевыми препятствиями для роста малого бизнеса остаются необходимость получения дополнительных разрешений (43,1%) и высокие налоговые требования (44%). Значительной проблемой предприниматели называют также проверки со стороны уполномоченных госорганов (42,4%), что указывает на случаи административного давления или усложнения процессов ведения бизнеса.

Сохранение практики неформального взаимодействия с госорганами остается одной из системных проблем для предпринимательства. По мнению представителей малого бизнеса, наибольшая коррупционная уязвимость наблюдается в сфере земельных отношений (24,9%), ГАСКе (23,3%), архитектуре и строи­тельстве (22,2%). Это говорит о возможных сложностях при получении разрешений на строительство и оформление земельных участков, отмечается в докладе.

Чаще всего субъекты малого бизнеса сталкиваются с проявлениями коррупции в налоговых структурах (20,8%), органах санэпиднадзора (19,6%), транспортного контро­ля (19,4%). По мнению каждого третьего респондента, коррупционные схемы в основном инициируются государственными служащими. Лишь 27,4% считают, что инициатором выступает сам бизнес.

Наибольший уровень неформальных решений респонденты отмечают в сферах земельных отношений (32,0%) и госзакупок (24,6%).

Несмотря на сложности, малый бизнес демонстрирует устойчивость и стремление к развитию: 35% предпринимателей планируют расширение деятельности, при этом 20,3% намерены воспользоваться мерами государственной поддержки. Лишь 1,5% рассматривают возможность закрытия бизнеса.

Что касается комфорта для ведения среднего бизнеса, то в этой категории рейтинг возглавили Кызылординская, Туркестанская и Актюбинская области. А вот Павлодарская, Северо-Казахстанская и Жамбылская области с трудом удерживают показатели положительной динамики.

В числе основных проблем 23,4% опрошенных предпринимателей среднего бизнеса указали на налоговое администрирование.

13,5% сообщили о высоких ставках и труднодоступных кредитах. Нехватку специалистов инженерно-технического профиля испытывают 13,2% компаний. Респонденты сетовали на проблемы с железнодорожной инфраструктурой и газификацией, а также на высокие коммунальные тарифы.

«В 2024 году мы начали системную работу по снижению админист­ративного давления и улучшению нормативно-правовых условий ведения бизнеса. Системное использование результатов опросов и анализа официальной статистики позволяет аппарату уполномоченного по защите прав предпринимателей не просто фиксировать состояние деловой среды, но и глубоко изучать природу барьеров, с которыми сталкивается бизнес. Эти источники служат надежной базой для выработки точечных, обоснованных и реально применимых мер – будь то упрощение проверок, снижение административной нагрузки или устранение коррупционных рисков», – пояснил Канат Нуров.

В условиях стремительных экономических и регуляторных изменений такая аналитическая работа приоб­ретает стратегическое значение: она обеспечивает устойчивость бизнес-климата, укрепляет доверие между государством и предпринимательством и способствует долгосрочному развитию национальной экономики.