Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Для этого между министерством промышленности и строительства РК, Минфином и НПП «Атамекен» подписана Дорожная карта по включению обладателей индустриальных сертификатов в Реестр казахстанских товаропроизводителей, сообщает Kazpravda.kz

Предприятия с действующими индустриальными сертификатами будут включены в Реестр техническим оператором – АО «Центр электронных финансов» – на основании данных НПП «Атамекен».

Для закрепления статуса компаниям необходимо заполнить сведения в системе, подать заявку и пройти цифровую верификацию до 30 января 2026 года. В случае невыполнения этих требований предприятие исключается из Реестра.

Ключевым условием сохранения статуса является подтверждение фактической производственной деятельности.

При этом другие компании также могут быть включены в Реестр при подаче заявки и подтверждении выполнения необходимых технологических операций.