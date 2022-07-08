Председателю Духовного управления мусульман Казахстана, Верховному муфтию Наурызбаю хаджи Таганулы

Уважаемый муфтий хазрет!

Сердечно поздравляю Вас и всех мусульман Казахстана с одним из главных дней в исламском календаре – праздником Курбан айт!

В этот день в мечетях Респуб­лики Казахстан проповедуются идеи добра, милосердия, справедливости. Приверженность этим ценностям является основой межнационального и межконфессионального согласия в нашем казахстанском обществе, способствует духовному оздоровлению народа и нравственному воспитанию подрас­тающего поколения.

Традиции взаимоуважения между представителями разных этносов, религий и культур в Казахстане имеют глубокие корни. Как отмечает Глава государства, многоуважаемый Касым-­Жомарт Кемелевич Токаев,­ «за свою многовековую историю, находясь на стыке цивилизаций, Казахстан впитал в себя многообразную палитру красок различных традиций мира. Это неотъемлемая часть нашего культурного кода».

Издревле последователи ведущих конфессий, населяющие Великую степь, совместно трудились над созиданием государственности, заботились о духовном и материальном благополучии нашей страны. Уверен, что добрые отношения между мусульманами и христиа­нами и в дальнейшем будут служить утверждению единства и согласия на благословенной земле Казахстана.

Искренне желаю Вам, уважае­мый муфтий хазрет, и всем мусульманам Казахстана здоровья, мира и успехов в благих делах.