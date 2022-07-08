Свежий выпуск Председателю Духовного управления мусульман Казахстана, Верховному муфтию Наурызбаю хаджи Таганулы 8 июля 2022 г. 1:57 С уважением, глава Православной церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр Уважаемый муфтий хазрет! Сердечно поздравляю Вас и всех мусульман Казахстана с одним из главных дней в исламском календаре – праздником Курбан айт! В этот день в мечетях Республики Казахстан проповедуются идеи добра, милосердия, справедливости. Приверженность этим ценностям является основой межнационального и межконфессионального согласия в нашем казахстанском обществе, способствует духовному оздоровлению народа и нравственному воспитанию подрастающего поколения. Традиции взаимоуважения между представителями разных этносов, религий и культур в Казахстане имеют глубокие корни. Как отмечает Глава государства, многоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, «за свою многовековую историю, находясь на стыке цивилизаций, Казахстан впитал в себя многообразную палитру красок различных традиций мира. Это неотъемлемая часть нашего культурного кода». Издревле последователи ведущих конфессий, населяющие Великую степь, совместно трудились над созиданием государственности, заботились о духовном и материальном благополучии нашей страны. Уверен, что добрые отношения между мусульманами и христианами и в дальнейшем будут служить утверждению единства и согласия на благословенной земле Казахстана. Искренне желаю Вам, уважаемый муфтий хазрет, и всем мусульманам Казахстана здоровья, мира и успехов в благих делах.