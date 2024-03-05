Представители итальянской консерватории провели мастер-классы для казахстанских студентов

Занятия от преподавателей римской консерватории Санта-Чечилия были организованы для молодых музыкантов в Алматы и Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Как уточняется, по итогам визита главы государства в Италию в январе 2024 года, отношения Казахстана и Италии вышли на новый уровень и продолжают развиваться во всех направлениях, в том числе и в культурно-гуманитарной сфере.

В ходе визита были проведены встречи профильных министров.

Так, министр культуры и информации Аида Балаева обсудила с министром культуры Италии Дженнаро Санджулиано вопросы взаимодействия между странами в сфере искусства и подписала меморандум о сотрудничестве.

В рамках соглашения в целях определения и обсуждения перспектив взаимодействия в сфере культуры 28 февраля представители одной из наиболее престижных итальянских консерваторий Санта-Чечилия прибыли в Казахстан. Сегодня Аида Балаева провела встречу с членами делегации.

Министр отметила, что Италия является одним из ключевых центров мирового искусства с многовековой историей, поэтому развитие сотрудничества в сфере культуры и искусства для Казахстана имеет особую значимость.

Директор консерватории Франко Антонио Миренци сообщил, что в рамках рабочей программы прошли творческие встречи и мастер-классы итальянских специалистов по вокалу, пианино, фортепиано, скрипке, камерному ансамблю в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы и Казахской национальной академии искусств им. Темирбека Жургенова в Алматы, а также Казахском национальном университете искусств в Астане.

— Мы встретились со студентами вузов, преподавателями, ознакомились с учебной программой, используемой литературой и пришли к выводу, что перспективы международного сотрудничества как в вопросах методологии, так и в обучении студентов достаточно высоки. У студентов огромное желание учиться, с точки зрения музыковедения, техники они хорошо информированы и подготовлены. Они готовы развиваться еще больше, — отметил директор консерватории.

В ведомстве добавили, что по итогам поездки члены делегации подготовят конкретные рекомендации по совершенствованию методик и технологий, используемых в учебном процессе.

О том, что Центр итальянско-казахстанской культуры по креативной индустрии откроют в Казахстане можно прочитать здесь.