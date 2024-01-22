Представители компании по выпуску лапши быстрого приготовления опровергли слухи о передислокации производственной базы в другую страну
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Асет Калымов, Алматинская область
Один из крупнейших в республике производителей макаронных изделий, вьетнамско-японское предприятие «Маревен Фуд Тянь-Шань», расположенное близ города Конаева, не планирует останавливать производство в Казахстане. Официальное заявление об этом сделала пресс-служба ТОО на фоне участившихся в последнее время сообщений СМИ о якобы планируемой передислокации завода за рубеж.