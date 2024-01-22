Представители компании по выпуску лапши быстрого приготовления опровергли слухи о передислокации производственной базы в другую страну

«Компания намерена изменить курс развития: теперь акцент будет сделан на внутренний рынок страны, – пояснили представители завода. – В предыдущие годы около 70% выпускаемой продукции отправлялось в страны Центральной Азии, Афганистан, Монголию, Молдову и другие государства. Постепенно уровень экспорта снизится до 30%».

По данным ТОО, поставки в центральноазиатские республики будет осуществлять новая бизнес-единица холдинга – ООО «Маревен Фуд Памир», которая была открыта в 2022 году в Узбекистане.

На решение смены стратегии предприя­тия повлияло несколько факторов, в том числе рост рынка лапши быстрого приготовления в Казахстане, достижение пика производственной мощности завода в Конаеве, а также невозврат от налоговых органов РК экспортного НДС, сумма которого на сегодня достигла 7 млрд тенге.

К слову, возмещения данного налога инвесторы добиваются уже несколько лет (с момента открытия завода в 2018 году), но безуспешно. В итоге принято решение построить еще один производственный комплекс близ Ташкента в Узбекистане и перенести туда экспортную составляющую.

Добавим, что на фабрике работают 800 человек, большинство из них – жители Конаева и близлежащих сел.