Представители компании по выпуску лапши быстрого приготовления опровергли слухи о передислокации производственной базы в другую страну

Общество
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Асет Калымов, Алматинская область

Один из крупнейших в республике производителей макаронных изделий, вьетнамско-японское предприятие «Маревен Фуд Тянь-Шань», расположенное близ города Конаева, не планирует останавливать производство в Казахстане. Официальное заявление об этом сделала пресс-служба ТОО на фоне участившихся в последнее время сообщений СМИ о якобы планируе­мой передислокации завода за рубеж.

фото Жумабая Мусабекова

«Компания намерена изменить курс развития: теперь акцент будет сделан на внутренний рынок страны, – пояснили представители завода. – В предыдущие годы около 70% выпускаемой продукции отправлялось в страны Центральной Азии, Афганистан, Монголию, Молдову и другие государства. Постепенно уровень экспорта снизится до 30%».

По данным ТОО, поставки в центральноазиатские республики будет осуществлять новая бизнес-единица холдинга – ООО «Маревен Фуд Памир», которая была открыта в 2022 году в Узбекистане.

На решение смены стратегии предприя­тия повлияло несколько факторов, в том числе рост рынка лапши быстрого приготовления в Казахстане, достижение пика производственной мощности завода в Конаеве, а также невозврат от налоговых органов РК экспортного НДС, сумма которого на сегодня достигла 7 млрд тенге.

К слову, возмещения данного налога инвесторы добиваются уже несколько лет (с момента открытия завода в 2018 году), но безуспешно. В итоге принято решение построить еще один производственный комплекс близ Ташкента в Узбекистане и перенести туда экспортную составляющую.

Добавим, что на фабрике работают 800 человек, большинство из них – жители Конаева и близлежащих сел.

#слухи #Конаев #фабрика #Маревен Фуд Тянь-Шань #макаронные изделия

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