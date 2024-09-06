Представлялся заместителем акима: осужденный звонил из колонии предпринимателям

Судом города Усть-Каменогорск оглашен приговор мужчине, отбывающего наказание в тюрьме за мошенничество, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Изображение: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Получив доступ к сотовому телефону, осужденный звонил крупным предпринимателям региона и просил помочь в устранении последствий паводков. При этом, сиделец представлялся заместителем акима области.

Злоумышленник признан виновным в завладении денежных средств предпринимателя в сумме 50 млн тенге под предлогом дальнейшего предоставления субъекту бизнеса льгот и преференций.

Приговором суда путем сложения ранее вынесенного наказания ему назначено 8 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

В связи с участившимися случаями мошенничества, связанными с оказанием помощи пострадавшим от различных видов бедствий, Антикоррупционная служба призывает граждан к бдительности и просит доверять только официальным источникам.