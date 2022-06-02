Фото пресс-службы Президента РК
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Предстоящий референдум является прорывом – глава ОБСЕ

Касым-Жомарт Токаев принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, находящегося в Казахстане в рамках регионального турне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Приветствуя Збигнева Рау, Касым-Жомарт Токаев отметил, что его визит имеет важное значение для укрепления сотрудничества между Казахстаном и Польшей, а также с ОБСЕ.

Глава государства рассказал о подготовке к общенациональному референдуму и приветствовал решение о направлении миссии ОБСЕ по оценке предстоящего плебисцита.

"Референдум – это начало процесса важных политических преобразований в нашей стране. Работа по продвижению демократии в Казахстане будет непрерывно продолжаться", – подчеркнул он.

Касым-Жомарт Токаев и Збигнев Рау подробно обсудили взаимодействие Казахстана с ОБСЕ по всем трем направлениям Организации: в военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном измерениях.

Говоря о двустороннем сотрудничестве с Польшей, Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает эту страну в качестве важного партнера в регионе Центральной Европы.

"По итогам 2021 года товарооборот увеличился на 12 %, достигнув 760 млн долларов. Считаю, что у нас есть хорошие возможности для наращивания взаимной торговли", – сказал лидер Казахстана.

Действующий председатель ОБСЕ высоко оценил принимаемые под руководством Касым-Жомарта Токаева усилия по реализации масштабных политических и экономических реформ.

"По моей оценке, предстоящий референдум является прорывом с точки зрения внесения изменений в Конституцию и Ваших усилий по повышению социального благосостояния и продвижению рыночных реформ. Предстоящий референдум – весьма важный знак проявления политической воли для положительных изменений. Должен отметить, что конституционные реформы в Вашей стране нацелены на укрепление принципов демократии, свободы и верховенства закона", – считает польский дипломат.

Збигнев Рау проинформировал о своих встречах с представителями религиозных общин и гражданского общества Казахстана. Он дал высокую оценку казахстанской модели межнационального и межконфессионального согласия и выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за постоянную поддержку польской диаспоры, проживающей в стране.

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