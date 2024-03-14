Предвестник весеннего обновления

Сегодня, 14 марта, в западных регионах встречают предвестника Наурыза – көрісу күні. В этот день при встрече друг с другом люди крепко обнимаются, что означает: всей душой, всем сердцем желаю тебе добра, младшие навещают старших, желают им здоровья и благополучия. Те, кто в ссоре – мирятся. Обнимаясь, люди как бы душой говорят: давайте забудем старые обиды и встретим новый год с чистыми помыслами, добрыми пожеланиями и светлыми чувствами.

Известный писатель-краевед Утепберген Алимгереев рассказывает, что в наших краях народ широко праздновал Наурыз до 1927 года, а потом вернулся к масштабным торжествам лишь спустя 60 лет. На территории Атырауской области Наурыз впервые прошел в селе Ақкиізтоғай Жылыойского района.

– Сегодня стало нормой, что этот праздник встречают 22 марта, но на нашей территории он начинается 14 марта – с көрісу. Более того, казахи, проживающие в Мангистау, Западно-Казахстанской области, в некоторых районах Актобе и Астрахани, также встречают новый год 14 марта. Помню, в детстве мы вставали рано утром и здоровались с отцом, матерью, со всеми домочадцами со словами «Бір жасыңмен!». Потом выходили из дома и ехали на лошадях к соседям, тогда расстояние между зимовками составляло четыре-пять километров, – вспоминает Утепберген Алимгереев. – В первую очередь посещали аксакалов, везде был накрыт праздничный дастархан. Но, как правило, гости не задерживались, спеша обойти всех. Также помню, до көрісу, в последние дни февраля, отец отправлял меня в степь понаблюдать за сурком. Увидеть его означало, что холодов больше не будет. А если сурок будет с травой в зубах – значит, год будет сытный. Сейчас все это позабыто... Считаю, что Наурыз не должен ограничиваться только 22 марта, он должен начинаться с 14-го числа, как было издревле.

Несколько лет назад в Атырау открылся этнопарк «Нұрлы тал». Именно здесь в преддверии Көрісу күні представители этнокультурных объединений региона провели обряд приветствия. В красивых национальных одеждах люди поздравляли друг друга со словами: «Зима позади, природа пробуждается, а значит, нас ждет новая жизнь с новыми радостями». Не забудем, что в степи зима всегда была большим испытанием, поэтому, дожив до Наурыза, народ мог вздохнуть с облегчением.

– Пусть Наурыз принесет нашему народу, нашей земле мира и благополучия! – дают сегодня свое бата аксакалы.

... У председателя Совета ветеранов Теректинского района Западно-Казахстанской области Биликбая Казиканова в этот день ответственная миссия. С самого утра вместе с акимом района Алией Муханбетжановой делегация аксакалов посещает дома уважаемых земляков, чтобы поздравить их с наступлением Наурызнама.

– В детстве на Көрісу айт бегали от дома к дому. Было весело и интересно. Тогда наша семья жила в селе Кызылкуль Чингирлауского района, где было меньше ста дворов. Родители нас учили, как здороваться, какие слова говорить в этот день. Довольные, с полными карманами баурсаков и конфет мы возвращались домой, где с утра накрытые дастарханы ждали гостей. Приглашали и родню, и соседей. В то время, конечно, мы не понимали глубокий смысл этого праздника. Пожать руку, сказать добрые слова, сесть за общий дастархан – вот самое простое проявление уважения, доброжелательности, которые лежат в основе единения народа, – говорит ветеран педагогического труда.

По традиции за праздничным столом и в доме Казикановых соберется большая семья, приедут сын с женой, дочери с мужьями, трое внуков. Глава семьи прочитает бата. Сейчас в кругу семьи и молодежь понемногу постигает азы этого древнейшего и важнейшего обычая.

На Көрісу будут гости и в доме чингирлаусца Александра Михайловича Гайдаенко. Почетный гражданин района всю жизнь проработал в сельском хозяйстве. Сейчас живет один. На столе – баурсаки, каймак и другие угощения, приготовленные Акмоншак Бекмухамбетовой. Для Александра Михайловича она не просто соцработник и соседка – их семьи давно уже стали родней.

– Когда переехали в Чингирлау в 1997 году, подружились со многими соседями, особенно с Александром и Валентиной Гайдаенко. Вместе и огород сажали, и за скотиной ухаживали. Жили как одна семья и до сих пор так живем, – рассказывает Акмоншак Жарылгасиновна.

Своих детей у Гайдаенко не было, всю душевную теплоту и заботу они дарили соседским девочкам. Младшей, Бекзаде тогда было 2,5 года. Валентина Яковлевна настолько к ней привязалась, что называла ее дочкой и обустроила ей комнату в доме. Став постарше, Бекзада помогала по хозяйству, оставалась делать уроки у стариков. Когда Валентина Яковлевна умерла, Бекзада училась в четвертом классе. Но до окончания школы, пока жила в поселке, помогала Александру Михайловичу. Когда дочь уехала учиться в Уральск, о старике стали заботиться Акмоншак с супругом. Именно Бекмухамбетовы недавно организовали настоящий праздник на 85-летие Александра Михайловича.

– Сейчас Бекзада замужем, живет в Жымпитинском районе. Александр Михайлович вместе с нами встречал внуков из роддома. Они любят деда Сашу так же сильно, как и их мама, а родственники мужа называют его кудага, – говорит Акмоншак Бекмухамбетова...

Көрісу күні жители Актюбинской области отмечали и в советские времена. В праздничный день на открытых площадках стоят юрты, гостям предлагают горячие баурсаки, айран, кумыс, шубат и другие национальные лакомства.

Маме нашего собкора по области Жанат Сисекеновой - Гулкасиме Даулеткызы, пару месяцев назад исполнилось 88 лет. По словам Жанат, мама хорошо помнит свое детство. В 40-е годы минувшего века вместе с бабушкой Аксулу она с утра отправлялась поздравить с наступившим днем аксакалов аула Кольтабан. В суровые буранные зимы прекращалось всякое общение в степи. Дорог не было. Только через полгода, с приходом весны можно было ждать гостей. Наступал Көрісу күні, и появлялась возможность увидеть друг друга. Первым делом по обычаю высказывали соболезнования тем, кто за это время потерял близких, а затем крепко дважды обнимались, с пожеланием: «Жасың құтты болсын!».

– В западной части страны Наурыз мейрамы имеет свои особенности. Так, принято просить прощения за прошлые обиды и прощать друг друга. В эти дни люди становятся добрее, снисходительнее, – отмечает кандидат исторических наук, доцент АРУ им. К. Жубанова Даулет Абенов.

Свои воспоминания о детстве и Науырызе и у ветерана журналистики Амангоса Орынгалиева.

– В праздничный день меня будил запах наурыз көже, который в послевоенные годы удавалось готовить не всем. Детей благословляли, поздравляя с очередным днем рождения. Летоисчисление у казахов начинается с месяца наурыз, и как таковой день рождения кочевники просто не справляли. Ребенку получить кусочек сахара было тогда роскошью, чаще угощали айраном и баурсаком, – вспоминает аксакал.

Сегодня не нужно ждать окончания суровой зимы, чтобы узнать, все ли хорошо у знакомого или дальнего родственника. Можно просто позвонить, наведаться в гости. Но это ничуть не умаляет сакрального значения Көрісу күні. Наоборот, подчас в повседневной суете мы забываем о самом главном – проявить заботу и внимание к тем, кто в этом особо нуждается. И этот праздник напоминает нам, как важно быть открытым и милосердным. Делитесь радостью с близкими, прощайте старые обиды. И пусть наши сердца наполнятся энергией обновления и уверенностью в светлом завтрашнем дне!