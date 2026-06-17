Преемственность четырёх поколений: последователь воинской династии обучается в Академии Нацгвардии

Служу отечеству!
Дана Аменова
специальный корреспондент

За время обучения он зарекомендовал себя дисциплинированным, целеустремлённым и активным курсантом

Курсант первого курса Академии Национальной гвардии МВД РК Ералы Жазит является представителем воинской династии, для которой служение Родине стало семейной традицией. В настоящее время он обучается по специальности «Командно-тактическая связь» в ведущем военном учебном заведении страны, расположенном в Петропавловске.

История воинской династии берёт начало с его прадеда — Жумабека Мыналимова, участника Великой Отечественной войны. За проявленные мужество и героизм на фронте он был награждён орденами «Даңқ» II и III степеней. В боях на территории Беларуси военнослужащий отличился при уничтожении сил противника и захвате важных военных объектов.

Военное дело продолжили и представители следующих поколений семьи. Дед курсанта, Жазит Мыналимов, проходил срочную службу в рядах Советской армии. Отец, Аскар Мыналимов, многие годы служил в органах внутренних дел и Национальной гвардии. Он проходил службу в подразделениях уголовного розыска и по борьбе с организованной преступностью, а затем продолжил службу в рядах войск правопорядка. За безупречную службу был удостоен ведомственных наград.

Сегодня славные традиции семьи продолжает Ералы Жазит. За время обучения он зарекомендовал себя дисциплинированным, целеустремлённым и активным курсантом. Будущий офицер стремится окончить Академию с отличием и получить из рук Главы государства первое офицерское звание — «старший лейтенант». Уже сейчас он прилагает все усилия для достижения этой цели.

Таким образом, в семье Мыналимовых традиция служения Отечеству продолжается уже в четвёртом поколении. Военная история, начавшаяся с фронтов ВОВ, сегодня находит своё продолжение в лице будущего офицера Национальной гвардии.

Стоит отметить, что в текущем году Академию Нацгвардии МВД РК оканчивают 142 курсанта. Шестнадцать выпускников, завершивших обучение с отличием, получат дипломы с отличием и впервые будут удостоены воинского звания «старший лейтенант» сразу после выпуска.

#курсант #династия #Нацгвардия. академия

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