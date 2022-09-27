Премьер: Государство создает прозрачные и понятные правила для бизнеса

Ход реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы рассмотрен на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что в 2021 году в рамках нацпроекта господдержкой охвачено 48,8 тыс. проектов, для реализации новых бизнес-идей в сферах услуг и обрабатывающей промышленности 984 проектам предоставлены гранты. Кроме того, основам предпринимательства обучились 33,4 тыс. человек и еще более 169 тыс. субъектов МСП получили консультационные услуги по открытию и ведению бизнеса.

По итогам года благодаря реализации мероприятий нацпроекта создано 320 тыс. новых рабочих мест, активными мерами содействия занятости охвачены 814 тыс. человек. Вместе с тем снизилась доля сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума, вырос вклад МСП в ВВП страны, а доля государственного сектора в экономике была снижена до 14,5%.

С докладами по данному вопросу также выступили председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, акимы Павлодарской области Абылкаир Скаков, Актюбинской области Ералы Тугжанов, а также заместитель акима Шымкента Айбек Саттыбаев.

Премьер-министр подчеркнул, что Нацпроект по развитию предпринимательства сфокусирован на качественном развитии малого и укреплении среднего бизнеса.

«Главной целью является повышение занятости населения и предоставление равных условий для субъектов предпринимательства. Для этого государством создаются прозрачные и понятные правила для ведения бизнеса», — сказал Алихан Смаилов.

Он также напомнил, что Правительством совместно с НПП «Атамекен» проводится масштабная работа по внедрению новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности. В частности, принимаются меры по автоматизации системы оценки и управления рисками в госконтроле для исключения человеческого фактора.

«Реализация реформы «с чистого листа» позволит повысить эффективность регулирования бизнес-среды, сформировать благоприятные и стимулирующие условия для развития предпринимательства», — отметил Премьер-министр.

По его словам, в текущем году доля МСБ в ВВП достигла 33,5%. Количество субъектов бизнеса составляет 1,4 млн, а общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве – 3,5 млн человек.

«Нашей целью является обеспечение качественных изменений в этом направлении, чтобы расширить возможности для предпринимателей. Ожидаемым эффектом от реализации нацпроекта к 2025 году станет увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 35%, создание около 1 миллиона рабочих мест и снижение доли государства в экономике до 14%», — сказал Алихан Смаилов.

В этой связи для качественного и своевременного достижения показателей нацпроекта Премьер-министр поручил повысить эффективность мер господдержки по всем направлениям с учетом встречных обязательств для бизнеса.

«Мы от предпринимателей ждем создания новых рабочих мест, стабильной заработной платы, своевременного отчисления пенсионных взносов и налогов, расширения ассортимента выпускаемой продукции», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Кроме того, акиматам поручено оказывать всестороннюю поддержку для открываемого бизнеса: оперативно принимать решения по вопросам подведения дорог, подключения к электро-, водо- и теплоснабжению. Министерству нацэкономики и палате «Атамекен» – продолжить работу по снижению административной нагрузки, а также обеспечить пересмотр как существующих требований к бизнесу, так и вновь вводимых.

«Бизнес должен почувствовать, что государство заинтересовано в его стабильной и прибыльной деятельности», — заключил Премьер-министр.