Премьер Казахстана встретился с исполнительным директором компании "Trafigura"

В Үкімет үйі Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с исполнительным директором компании «Trafigura» Джереми Вейром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.
В ходе беседы Алихан Смаилов и Джереми Вейр обсудили перспективы сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, декарбонизации экономики, торговли углеводородами, транспортно-логистическом секторе и др.
Глава Правительства отметил заинтересованность взаимовыгодного партнерства с учетом опыта и возможностей компании на мировых рынках в целях повышения эффективности экономической деятельности страны.
В свою очередь Джереми Вейр подчеркнул, что Казахстан обладает значительным потенциалом для развития и роста.
«Мы можем стать долгосрочными партнерами и готовы помочь вам выйти на международные рынки. Для этого у нас есть все возможности», — отметил он.
По итогам переговоров стороны договорились провести совместные консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Компания «Trafigura» является международным трейдером на рынке сырьевых товаров и имеет офисы в 55 странах мира, отметили в пресс-службе Премьера.