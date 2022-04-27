Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Международное сотрудничество
Премьер Казахстана встретился с исполнительным директором компании "Trafigura"

В Үкімет үйі Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с исполнительным директором компании «Trafigura» Джереми Вейром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В ходе беседы Алихан Смаилов и Джереми Вейр обсудили перспективы сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, декарбонизации экономики, торговли углеводородами, транспортно-логистическом секторе и др.

Глава Правительства отметил заинтересованность взаимовыгодного партнерства с учетом опыта и возможностей компании на мировых рынках в целях повышения эффективности экономической деятельности страны.

В свою очередь Джереми Вейр подчеркнул, что Казахстан обладает значительным потенциалом для развития и роста.

«Мы можем стать долгосрочными партнерами и готовы помочь вам выйти на международные рынки. Для этого у нас есть все возможности», — отметил он.

По итогам переговоров стороны договорились провести совместные консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Компания «Trafigura» является международным трейдером на рынке сырьевых товаров и имеет офисы в 55 странах мира, отметили в пресс-службе Премьера.

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