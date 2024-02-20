Премьер поручил максимально загрузить заказами казахстанских производителей

Как он отметил, это условие является очень важным для ускоренного развития национальной экономики

Фото: пресс-служба правительства РК

Ход исполнения поручений, данных премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым на совещании 9 февраля, рассмотрели на заседании правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что провел на прошлой неделе встречу с руководителями 50 крупнейших предприятий промышленности и национальных компаний и поставил перед ними четкие задачи по созданию в ближайшие годы новых производств высокого передела, а также безусловному увеличению местного содержания в закупках товаров, работ и услуг.

По его словам, у предприятий в целом есть понимание поставленных целей. Так, компания ERG уже занимается строительством завода горяче-брикетированного железа, а «KAZMinerals» -- нового медеплавильного завода. «Казфосфат» и «Казазот» за счет новых производств планируют увеличить выпуск удобрений в 2 раза. Кроме того, на промышленных площадках Алматы и Костаная начнется изготовление автокомпонентов.

Роман Скляр добавил, что все предприятия представят до 16 марта среднесрочные планы развития по созданию новых производств следующего передела, а также новые программы по увеличению закупа продукции отечественных товаропроизводителей.

Как отметил премьер, это направление является очень важным в условиях необходимости ускоренного развития национальной экономики.