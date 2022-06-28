Премьер поручил усилить защиту банковских данных казахстанцев

На очередном заседании Правительства РК под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрены вопросы цифровизации государственных услуг и развития IT-отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

С докладами выступили глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе и директор по развитию IT-Hub «Терриконовая долина» Александр Дорошенко.

По словам главы правления Kaspi, в 2021 году более 7 млн казахстанцев воспользовались разделом госуслуг в приложении Kaspi.kz. Проходит онлайн-регистрацию каждый третий автомобиль, что составило 286 тыс. авто за 2021 год. Ломтадзе также поведал о проводимой работе с предпринимательским сообществом через продукты банка.

В свою очередь Александр Дорошенко рассказал о предстоящих планах IT-Hub-а по увеличению в Карагандинской области числа сотрудников IT-компаний с нынешних трех до десяти тысяч человек в течение пяти лет, о создании карты IT&DIGITAL-проектов, сгруппированных по виду деятельности, и о проведении Акселератора в сфере промышленных технологий при поддержке TechGarden, Astana Hub и акимата области.

Глава Правительства отметил двукратный рост количества государственных услуг, оказанных в цифровом формате за прошедший год. В целом, на сегодня уровень электронных услуг составляет 93%. При этом 66% услуг оказываются населению через обычный смартфон. В цифровом виде доступно 18 документов гражданина, которые не требуют бумажного подтверждения.

«Многие электронные услуги и интеграция баз данных исключают необходимость обращения в государственные органы и бумажной волокиты. Данную работу необходимо и далее продолжать», — поручил Алихан Смаилов.

Он также отметил активное развитие банковских услуг, оказываемых в электронном формате. Так, для удобства граждан в банковских приложениях внедряются сервисы государственных услуг. Для защиты конфиденциальной информации и персональных данных используются современные способы защиты, в том числе биометрия.

При этом Премьер-министр обратил внимание на участившиеся случаи мошенничества и поручил принять меры по усилению защиты данных клиентов банков.

«В целом, необходимо активизировать работу по развитию отечественной IТ-отрасли, разработке казахстанских электронных продуктов и расширять сферу их применения. Мы всегда будем оказывать поддержку внедрению инновационных решений, особенно в сфере оказания электронных услуг населению», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Вместе с тем, глава Кабина указал на ряд проблемных вопросов, требующих решения.

В частности, в ряде министерств имеются услуги, недоступные в электронном формате. В их числе МСХ, МВОН, МИИР, МЗ и МО. Низкий уровень автоматизации услуг отмечается по МИД.

В этой связи Министерству цифрового развития совместно с указанными государственными органами в трехмесячный срок необходимо перевести недоступные государственные услуги в электронный формат.

Кроме того, перед ЦГО и акиматами поставлена задача по обеспечению постоянной актуализации данных, бесперебойной работы информационных систем и их своевременной интеграции.