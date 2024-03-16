Препарат против болезней сердца и почек от «АстраЗенека» будут выпускать в Казахстане

Следующими лекарствами станут «Олапариб» и «Акалабрутиниб» для лечения онкологических заболеваний, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На площадке АО «НК «KAZAKH INVEST» прошла встреча председателя правления нацкомпании Ержана Елекеева с директором представительства «АстраЗенека» в Казахстане Марией Шипулевой.

Стороны обсудили работу биофармацевтической компании по реализации проекта контрактного производства трех оригинальных лекарственных средств на территории Казахстана. Проект будет реализован при поддержке АО «НК «KAZAKH INVEST».

Первым препаратом локализации станет «Дапаглифлозин», производство которого откроет новые перспективы в борьбе с хронической сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек, предоставляя инновационную альтернативу традиционным методам лечения.

Следующими препаратами в рамках контрактного производства станут «Олапариб» и «Акалабрутиниб». Оба препарата представляют собой важные медицинские достижения в области онкологии и иммунологии.

- Локализация производства средств придаст импульс развитию фармацевтической отрасли Казахстана, приведет к улучшению ассортимента лечебных средств, повышению эффективности терапии и росту качества медицинской помощи, – сказал Ержан Елекеев.

В свою очередь, руководитель по проектам департамента Task Force АО «НК «KAZAKH INVEST» Динара Исабекова отметила, что реализация проекта «АстраЗенека» в Казахстане позволит добиться беспрепятственного доступа казахстанских пациентов к инновационным лекарственным средствам. При внедрении этого проекта в стране станут доступны передовые медицинские технологии и препараты, разработанные компанией.

По итогам встречи были достигнуты договоренности продолжать тесное взаимодействие для укрепления взаимовыгодного сотрудничества в фармацевтической отрасли Казахстана.