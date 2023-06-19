Преподавателей с поддельными дипломами выявили в колледжах Мангистауской области

В колледжах Мангистауской области выявили 8 сотрудников, работавших по поддельным дипломам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Фото: пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

По сведениям надзорного органа, 5 преподавателей с поддельными дипломами трудились в колледжах Актау, оставшиеся трое – в Каракиянском районе.

«К примеру, один из нарушителей 2 года работал с поддельным дипломом в Каракиянском профессиональном колледже преподавателем по организации питания.

Суд Каракиянского района привлек его к уголовной ответственности по части 3 статьи «Использование заведомо подложного документа» с назначением 30 часов общественных работ», – конкретизировали в ведомстве.

За аналогичное нарушение этот же суд вынес приговор двум другим преподавателям того же колледжа, они уволены.

По 4 эпизодам полиция прекратила досудебное расследование по акту амнистии, по 1 факту расследование продолжается.

Отметим, что в 2022 году прокуратура зарегистрировала 14 уголовных дел по схожим фактам.