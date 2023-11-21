В Астане уволен преподаватель, которого студентка обвинила в харассменте

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

Об этом сообщила пресс-служба столичного медицинского университета, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

Отмечается, что по поручению ректора состоялось повторное заседание дисциплинарной комиссии.

"По итогам проверки было принято решение об увольнении преподавателя за нарушение кодекса корпоративной культуры и этики и академической политики университета. Вузом будут приняты меры по оказанию профессиональной юридической и психологической помощи данной студентке. С целью предупреждения подобных фактов впредь в университете предпринят ряд мер, среди которых: организация анонимной линии (телефон и ящик доверия), дооснащение лекционных залов видеокамерами, проведение лекций для студентов и профессорско-преподавательского состава с участием экспертов по предупреждению харассмента", – сообщили в вузе. 

Ранее студентка медицинского университета в Астане заявила о домогательствах со стороны преподавателя вуза. Полиция начала досудебное расследование по уголовной статье "Насильственные действия сексуального характера". 

 

 

#Астана #увольнение #домогательство #студентка #харассмент #преподаватель

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