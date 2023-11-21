В Астане уволен преподаватель, которого студентка обвинила в харассменте

Об этом сообщила пресс-служба столичного медицинского университета, передает корреспондент Kazpravda.kz
Отмечается, что по поручению ректора состоялось повторное заседание дисциплинарной комиссии.
"По итогам проверки было принято решение об увольнении преподавателя за нарушение кодекса корпоративной культуры и этики и академической политики университета. Вузом будут приняты меры по оказанию профессиональной юридической и психологической помощи данной студентке. С целью предупреждения подобных фактов впредь в университете предпринят ряд мер, среди которых: организация анонимной линии (телефон и ящик доверия), дооснащение лекционных залов видеокамерами, проведение лекций для студентов и профессорско-преподавательского состава с участием экспертов по предупреждению харассмента", – сообщили в вузе.
Ранее студентка медицинского университета в Астане заявила о домогательствах со стороны преподавателя вуза. Полиция начала досудебное расследование по уголовной статье "Насильственные действия сексуального характера".