Студентка обвинила преподавателя в харассменте – комментарии полиции Астаны

Полиция Астаны начала расследование по заявлению студентки о харассменте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы
Студентка медицинского университета в Астане заявила о домогательствах со стороны преподавателя вуза. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. По ее словам, 17 ноября в 13:00 она подверглась к сексуализированному домогательству со стороны преподавателя. Девушка написала заявление в полицию.
"В УП района Сарыарка поступило письменное заявление от жительницы столицы с просьбой принять меры в отношении преподавателя по факту домогательства. Факт зарегистрирован. По результатам рассмотрения материала орган досудебного расследования принял решение списать в номенклатурное дело как не подтвердившееся", – прокомментировали в полиции 19 ноября.
Однако позже в полиции все-таки завели дело.
"По обращению студентки Медицинского университета управление полиции района Сарыарка начало досудебное расследование по уголовной статье "Насильственные действия сексуального характера". В рамках досудебного расследования принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств дела, а также проводятся следственные мероприятия, направленные на обеспечение полноты досудебного расследования", – сообщили в департаменте полиции Астаны.