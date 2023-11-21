Студентка обвинила преподавателя в харассменте – комментарии полиции Астаны

Полиция Астаны начала расследование по заявлению студентки о харассменте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы

Фото: Kazpravda.kz

Студентка медицинского университета в Астане заявила о домогательствах со стороны преподавателя вуза. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. По ее словам, 17 ноября в 13:00 она подверглась к сексуализированному домогательству со стороны преподавателя. Девушка написала заявление в полицию.

"В УП района Сарыарка поступило письменное заявление от жительницы столицы с просьбой принять меры в отношении преподавателя по факту домогательства. Факт зарегистрирован. По результатам рассмотрения материала орган досудебного расследования принял решение списать в номенклатурное дело как не подтвердившееся", – прокомментировали в полиции 19 ноября.

Однако позже в полиции все-таки завели дело.