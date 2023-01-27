Преподавателя таразского вуза задержали при получении взятки от студентов

Общество
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Как выяснилось, подозреваемый для прохождения трехмесячной практики и успешной сдачи экзаменов требовал от каждого студента по 50 тысяч тенге.

Фото: polisia.kz

Оперативная группа управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Жамбылской области задержала 46-летнего преподавателя вуза в служебном кабинете при получении от студента денег в размере 200 тысяч тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Установлено, что подозреваемый для прохождения трехмесячной практики и успешной сдачи экзаменов требовал от каждого студента по 50 тысяч тенге.

Преподаватель свою вину признал полностью. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту начато досудебное расследование по пункту 3 части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество, совершенное в отношении двух и более лиц".

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества, либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

 

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