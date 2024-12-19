Пресекли незаконную охоту на пернатых

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Охота на диких птиц строго запрещена в Казахстане. Однако браконьеры живут и действуют согласно собственным диким принципам.

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Но до поры до времени. Во время рейдового мероприятия сотрудники отдела полиции Буландынского района совместно с работниками РГКП «ПО Охот­зоопром» задержали 54-летнего жителя столицы. Мужчина, расставив сети близ села Байсуат, вел отлов диких птиц, в частности, охотился таким образом на щегла черноголового.

Это небольшая птичка семейства юрковых размером с воробья с яркими пятнышками на оперении. Оказывается, щеглы в неволе быстро привыкают к клетке и много поют. Видимо, поэтому они пользуются спросом у покупателей. На чем и решил заработать горе-охотник. Предварительным следствием установлено, что браконьер расставил прутья с сетями для ловли птиц с целью продажи их через интернет-ресурсы. Стражам порядка удалось изъять 76 попавших в ловушки особей. К сожалению, значительная часть пернатых, запутавшись в сетях, погибла. Начато досудебное расследование.

#задержание #полиция #браконьер #птицы

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