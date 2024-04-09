Преступная группа занималась организацией незаконной миграции в Караганде

Злоумышленники выдали иностранцам более 700 разрешений на временное проживание, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сотрудники прокуратуры Карагандинской области совместно с департаментом КНБ по Карагандинской области пресекли деятельность преступной группы.

В преступную схему входили сотрудники ЦОНов, медицинских учреждений и так называемые «помогайки».

За денежные вознаграждения незаконно выдали иностранцам более 700 разрешений на временное проживание.

При подаче заявления на получения разрешения на временное проживание требуется личное присутствие и согласие владельца жилья, но фактический регистрация иностранцев производилась в обход всех требований закона.

«Также незаконно выпущены 2 электронно - цифровые подписи, они использовались для подачи более 30 уведомлений о регистрации прибытия иностранных граждан в информационной системе eQonaq. Все это производились без ведомо владельцев электронно-цифровой подписи», - проинформировали в пресс-службе надзорного органа.

В прокуратуре отметили, что незаконные схемы по регистрации иностранцев создают риски и предпосылки для проникновения на территорию страны деструктивных лиц.

По данному факту начато досудебное расследование.