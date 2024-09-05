Презентована новая концепция празднования Дня семьи

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Насихат Оркушпаева

Каждый день недели будет посвящен определенной тематике

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Каждое второе воскресенье сентября мы отмечаем День семьи. Как отметил на брифинге в СЦК вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, в стране проживают более 5,5 млн семей. Отмечаются рост количества малых ячеек общества и снижение показателей бракоразводных процессов.

Вопросам культивирования семейных ценностей Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделил пристальное внимание во время выступления на заседании Нацио­нального курултая. В рамках исполнения поручений Президента уже проводится соответствующая работа, разрабатывается «дорожная карта» по сохранению инс­титута брака и семьи.

– Соответствующие меры применяются для расширения законодательных и институциональных возможнос­тей по укреплению и защите института семьи. Как вы знаете, в этом году принят закон по обеспечению прав женщин и безопасности детей. Новые нормы направлены на криминализацию семейно-бытового насилия, ужесточение наказания за побои, умышленное причинение легкого вреда здоровью, а также за все формы преступлений, совершаемых в отношении детей. По состоянию на август этого года, согласно проведенному исследованию, 21% из опрошенных респондентов считают, что ситуация с семейно-бытовым насилием улучшилась. На этот же самый вопрос в 2023 году аналогично отвечали лишь чуть больше 19% человек, – проинформировал Евгений Кочетов.

О том, что улучшилась выявляемость правонарушений в семейно-бытовой сфере, сообщил и заместитель начальника управления профилактической деятельности Комитета административной полиции МВД РК Азамат Куримбаев.

По его словам, в прошлом году количество жалоб и обращений в полицию по поводу бытовых конфликтов уменьшилось на 14,2%, а число зарегистрированных преступлений снизилось на 2%. Меры наказания для правонарушителей ужесточили. Количество арестов увеличилось в два раза.

Напомним, Министерство культуры и информации и МВД с прошлого года реализуют проект по профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессорами. Основная его задача – снижение уровня соответствующих преступлений и улучшение морально-психологического климата в семьях. Для оказания помощи супругам в трудной жизненной ситуации на уровне районов, облас­тей и в городах создаются центры поддержки. В форме КГУ действует 40 центров, до 2025 года их количество доведут до 192.

Для укрепления института семьи создаются центры ресурсной поддержки семьи «Бақытты отбасы» при семейных судах, где супругам предоставляется психологическая, консультативная, юридическая помощь. Делается это для того, чтобы сохранить брак, находящийся на грани расторжения.

Как верно отметил вице-министр культуры и информации, культивирование позитивного образа семьи и брака, продвижение семейных ценностей, повышение ответственности родителей за воспитание детей, забота о пожилых родителях являются задачами национального значения.

На днях в Казахстане стартовала неделя, приуроченная ко Дню семьи. Первый ее день – 2 сентября – прошел под эгидой: «Семейные традиции: храним историю, строим будущее». 3 и 4 сентября посвящены вопросам планирования семьи и осознанному родительству. Пятого, шес­того и седьмого числа будут затронуты темы, связанные с воспитанием здорового поколения, основами построе­ния крепкой семьи, а также семейным благополучием. Завершится неделя 8 сентября – цикл мероприятий будет посвящен семейному досугу.

#концепция #празднование #День семьи

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