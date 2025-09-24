Госсоветник: Президент четко обозначил потенциал и позицию Казахстана как страны-моста

65
Дана Аменова
специальный корреспондент

В соцсетях госсоветник Ерлан Карин прокомментировал выступление Касым-Жомарта Токаева на сессии Генассамблеи ООН, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Акорда

В своем посте госсоветник отметил, что на юбилейной сессии ГА ООН Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил со знаковой речью, в которой представил свое видение глобальной повестки. Президент емко обрисовал глубинные тенденции текущего мирового развития.

«Это кризис доверия, эрозия международного права, милитаризация, изменение климата, риски технологического разрыва. Так или иначе об этом сейчас говорят разные политики и эксперты, но Глава государства выделяет эти тенденции не как отдельные проблемы, а как единый комплекс фундаментальных вызовов, требующих от мирового сообщества адекватных системных ответов», - рассуждает Карин.

Он отмечает, что в Послании представлен масштабный план реформы ООН.

«Основной акцент был сделан на Совете Безопасности. В частности, его расширении за счет крупных государств Азии, Африки и Латинской Америки на основе ротации, а также усилении роли средних держав. Были также подняты актуальные темы обновления Устава ООН, восстановления усилий по ядерному разоружению, создания механизмов по обеспечению биологической безопасности. Сквозной линией через выступление проходила идея формирования нового глобального консенсуса, новой архитектуры миропорядка на основе доверия и открытости, ответственности и справедливости, баланса и сотрудничества, незыблемости права и общей солидарности», – подчеркнул госсоветник.

Также он отметил важность того, что Президент с трибуны ООН четко обозначил потенциал и позицию Казахстана как сильного и ответственного субъекта международных отношений, как страны-моста в дипломатии, транзите, энергетике, технологиях.

#Токаев #ООН #Карин #Генассамблея

