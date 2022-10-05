Президент дал поручение по газификации Павлодарской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Павлодарской области поручил Правительству выработать пути обеспечения региона газом, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Развитие промышленности неизбежно оказывает большую нагрузку на экологию. На Павлодарскую область приходится треть выбросов в стране – это около 700 тысяч тонн ежегодно.

Жителей региона, чей каждодневный труд лежит в основе индустриального роста всей страны, остро волнует состояние окружающей среды родного края», – отметил глава государства.

Экологическая обстановка – важнейший индикатор качества жизни граждан. Поэтому крайне важно сохранить баланс между усилением промышленного потенциала и защитой экологии, поставил задачу президент, напомнив, что Казахстан объявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

«Другой важный вопрос – газификация. Правительству нужно в приоритетном порядке выработать пути обеспечения региона газом. Это станет весомым шагом на пути к полноценной реализации «зеленой» повестки и реальному устойчивому развитию», – уверен Касым-Жомарт Токаев.