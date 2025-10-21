Президент сообщил, что правительству недавно было поручено разработать конкретные меры по стабилизации экономической ситуации, в связи с чем принят ряд важных решений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Граждане теперь получат возможность приобрести автомобиль в лизинг, что сделает их более доступными для населения. Запуск завода KIA Qazaqstan, несомненно, придаст мощный импульс технологической модернизации всей отрасли. Полагаю, что в перспективе предприятие освоит выпуск и других новых моделей автомобилей. Таким образом, появится возможность поставлять на внешние рынки наши машины, соответствующие передовым мировым стандартам. Казахстан готов внести свой вклад в развитие глобальной автомобильной промышленности, – подытожил свое выступление Президент.

Решение о строительстве завода KIA Qazaqstan было принято в 2023 году. Предприятие расположено на территории индустриальной зоны Костаная на земельном участке площадью 62,95 гектара. Производственная мощность завода составляет 70 тысяч автомобилей в год, объем инвестиций – 131,5 млрд тенге. На предприятии создано 1500 рабочих мест, а рынками сбыта продукции являются Казахстан, страны Центральной Азии и ЕАЭС.