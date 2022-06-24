Президент: Казахстан мог бы сыграть роль некоего "буферного рынка" между Востоком и Западом

Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина принял участие в Диалоге высокого уровня по глобальному развитию БРИКС+, который прошел в онлайн-формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Актуальной задачей, требующей решения, Касым-Жомарт Токаев назвал стремительный рост инфляции по всему миру. По его словам, ухудшающиеся финансовые условия оказывают серьезное давление на страны с высокой задолженностью, в том числе на бизнес и семьи, а также приводит к сбоям глобальных цепочек поставок.

"Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего "буферного рынка" между Востоком и Западом, Югом и Севером. В долгосрочной перспективе нам необходимо сохранить открытую, справедливую, взаимосвязанную и устойчивую глобальную экономику. Здесь я вижу большой потенциал БРИКС+, инициативы "Один пояс – один путь" и Большого Евразийского партнерства, открывающих новую эру роста и взаимодействия", – сказал Президент.

Также он заявил о том, что Казахстан готов внести вклад в международные усилия по преодолению продовольственного кризиса.