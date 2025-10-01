Садыр Жапаров предложил внести поправки в законодательство страны и вернуть смертную казнь за насильственные преступления против детей и женщин, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

Фото: Акорда

Как сообщил его пресс-секретарь Аскат Алагозов, поводом для этой инициативы стало убийство 17-летней гражданки Кыргызстана в сентябре.

Дело об убийстве с особой жестокостью несовершеннолетней девушки Айсулуу находится под личным контролем президента Садыра Жапарова.

По его словам Алагозова, глава государства с глубоким сожалением воспринял сообщение об этом преступлении, которое потрясло общественность.

«В то же время президент поручил начальнику Управления правового обеспечения Администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин. В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин. Президент Садыр Жапаров считает, что особенно преступления против детей и женщин не должны оставаться безнаказанными», - написал Алагозов.

17-летняя Айсулаа из Иссык-Кульской области Кыргызстана пропала 27 сентября: она поехала в соседнее село и перестала выходить на связь. Ее тело обнаружили 29 сентября в Боомском ущелье. Вскоре был задержан подозреваемый - 41-летний житель Бишкека. Он признался, что похитил Айсулуу, а затем изнасиловал и убил. По вменяемой статье (ч. 2 ст. 122 УК Кыргызстана) ему грозит заключение в тюрьме от двенадцати лет до пожизненного лишения свободы.

В 1988 году в Кыргызстане ввели двухлетний мораторий на смертную казнь, который неоднократно продлевался. В 2007 году применение смертной казни исключили из Конституции республики.