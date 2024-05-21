Президент наградил орденами и медалями работников культуры и искусства

Президент, Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Церемония награждения прошла в Акорде

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии награждения работников культуры и искусства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Список награжденных:

Орден «Парасат»

Ткишев Темир – преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова.

Орден «Құрмет»

Аскаров Азамат Аскарулы – артист Казахского национального театра оперы и балета им. Абая;

Ахатов Асылбек Кусымович – артист Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы;

Абильдина Гайнижамал Байкаримовна – профессор Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова;

Джулмухамедова Айжан Аблайхановна – преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова;

Карменова Тогжан Жанатовна – заместитель директора Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева;

Калдыбаева Гульджан Ахмадиевна – художник-реставратор Государственного музея искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева;

Кулыш Капаш Кабыкенкызы – профессор Казахского национального университета искусств;

Медеубаева Светлана Магнитовна – руководитель отдела Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева;

Молдашева Гульзира Бакировна – главный хранитель фонда Государственного музея искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева;

Муртазина Карлыгаш Токеновна – вокалист ВИА «Айгүл»;

Насирова Гульбахар Касимовна – заведующий отделом Республиканского государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии им. К. Кужамьярова;

Токжанов Тулепберген Торахметович – профессор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Медаль «Ерен еңбегі үшін»

Акпасова Батеш Рахметжановна – руководитель службы Национального музея Республики Казахстан;

Бисенгалиев Мурат Кумаргалиевич – старший преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова;

Жабаева Алия Шуиншалиевна – помощник режиссера Казахского национального театра оперы и балета им. Абая;

Омирбекова Марина Сергеевна – аккомпаниатор-концертмейстер Казахского национального театра оперы и балета им. Абая.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

Айсын Жексен Куанулы – дирижер оркестра Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы;

Акмолдаев Саян Досмахамбетович – преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова;

Темирбекова Алия Жанабильевна – главный хормейстер Казахского национального театра оперы и балета им. Абая.

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