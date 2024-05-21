Президент наградил орденами и медалями работников культуры и искусства

Церемония награждения прошла в Акорде
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии награждения работников культуры и искусства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Список награжденных:
Орден «Парасат»
Ткишев Темир – преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова.
Орден «Құрмет»
Аскаров Азамат Аскарулы – артист Казахского национального театра оперы и балета им. Абая;
Ахатов Асылбек Кусымович – артист Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы;
Абильдина Гайнижамал Байкаримовна – профессор Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова;
Джулмухамедова Айжан Аблайхановна – преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова;
Карменова Тогжан Жанатовна – заместитель директора Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева;
Калдыбаева Гульджан Ахмадиевна – художник-реставратор Государственного музея искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева;
Кулыш Капаш Кабыкенкызы – профессор Казахского национального университета искусств;
Медеубаева Светлана Магнитовна – руководитель отдела Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева;
Молдашева Гульзира Бакировна – главный хранитель фонда Государственного музея искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева;
Муртазина Карлыгаш Токеновна – вокалист ВИА «Айгүл»;
Насирова Гульбахар Касимовна – заведующий отделом Республиканского государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии им. К. Кужамьярова;
Токжанов Тулепберген Торахметович – профессор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.
Медаль «Ерен еңбегі үшін»
Акпасова Батеш Рахметжановна – руководитель службы Национального музея Республики Казахстан;
Бисенгалиев Мурат Кумаргалиевич – старший преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова;
Жабаева Алия Шуиншалиевна – помощник режиссера Казахского национального театра оперы и балета им. Абая;
Омирбекова Марина Сергеевна – аккомпаниатор-концертмейстер Казахского национального театра оперы и балета им. Абая.
Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»
Айсын Жексен Куанулы – дирижер оркестра Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы;
Акмолдаев Саян Досмахамбетович – преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова;
Темирбекова Алия Жанабильевна – главный хормейстер Казахского национального театра оперы и балета им. Абая.