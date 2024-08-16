Президент ознакомился с производственными объектами агрофирмы «Родина»

Глава государства посетил доильный центр №1 агроформирования и молочный завод, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды

Фото: пресс-служба Акорды

Центр оснащен доильной установкой фирмы GEA «Елочка», позволяющей одновременно доить 32 коров.

Генеральный директор агрофирмы «Родина» Иван Сауэр рассказал Касым-Жомарту Токаеву о плане развития молочного направления товарищества. Он также сообщил о строительстве нового доильного центра.

Президент осмотрел молочный завод в селе Родина.

Главе государства был презентован производственный процесс на объекте, запущенном в рамках программы индустриализации.

Предприятие, оснащенное современным оборудованием и работающее по передовым европейским технологиям, производит 50 тонн молока в сутки и выпускает несколько видов молочной продукции. На заводе трудятся 36 человек.

В беседе с работниками Касым-Жомарт Токаев отметил, что агрофирма «Родина» является образцовым хозяйственным предприятием, и пожелал им успехов в работе.

Всего в Акмолинской области насчитывается 15 заводов по производству молочной продукции. Также в регионе строятся 7 молочно-товарных ферм. На финансирование проектов данного направления выделено 13,3 млрд тенге.