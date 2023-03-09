Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan

Глава государства в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетил производственный цех предприятия ТОО PetrolValves Kazakhstan, расположенный в Аксае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Совместное предприятие итальянской компании PetrolValves S.p.A и казахстанского ТОО Merlion Development Group специализируется на производстве и ремонте высокотехнологичной запорной арматуры и клапанов, использующихся в нефтегазовой и энергетической промышленности. Это единственное предприятие в Казахстане, которое производит высокотехнологичную арматуру и осуществляет сервисное обслуживание.

По словам директора предприятия Динара Хамиева, на начальном этапе планируется производство порядка 500 клапанов в год. Помимо этого, компания обслуживает местные нефтегазовые предприятия без остановки технологического процесса по запатентованной программе Valve New Life своего итальянского партнера.

В ближайших планах компании – получение сертификата API 6D Американского института нефти и самостоятельное производство части компонентов, что позволит поэтапно довести долю казахстанского содержания до 75 % к 2024 году.

Проект реализуется при поддержке международного центра развития нефтегазового машиностроения IMB Center. Сумма инвестиций в проект составляет 3 млрд тенге. В настоящее время на предприятии работают 43 человека, 37 из них – местные жители.