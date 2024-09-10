Президент ознакомился с сельскохозяйственным потенциалом Костанайской области

Сельское хозяйство , Президент
201
Наталия Буланова
выпускающий редактор

В ходе поездки президент осмотрел посевные площади ТОО «Надеждинка» и побеседовал с тружениками

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства встретился с сельхозтоваропроизводителями на территории ТОО «Надеждинка» Майкольского сельского округа Костанайского района. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии аграрного сектора в регионе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам акима области Кумара Аксакалова, в этом году местные фермеры засеяли 5 млн га. В целях повышения урожайности планируется увеличить долю элитных семян и объем внесенных минеральных удобрений, а также обновить машинно-тракторный парк.

Главе государства были презентованы проекты по развитию животноводства, птицеводства и переработке сельскохозяйственной продукции. В частности, в ближайшие три года будут привлечены инвестиции для строительства 14 товарных молочных ферм. Запланировано возведение 44 животноводческих комплексов и двух крупных птицефабрик. В результате производство молока и мяса в области увеличится в 1,4 раза, а мяса птицы – в 5 раз. Кроме того, поставлена задача в течение трех лет довести долю перерабатываемой продукции до 70 процентов за счет реализации ряда инвестиционных проектов.

В ходе поездки президент осмотрел посевные площади ТОО «Надеждинка» и побеседовал с тружениками.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность своевременной уборки выращенного урожая, повышения производительности труда и внедрения новых технологий в аграрной сфере, рационального использования сельскохозяйственных земель. Он заверил, что государство продолжит поддерживать отечественных фермеров и оказывать помощь в реализации эффективных проектов.

#Токаев #Костанай #сельское хозяйство #поездка

Популярное

Все
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Стена обрушилась в одной из сельских школ
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Наказали за вывоз снега
Справедливость и юстиция имеют общий смысл
К новым достижениям через реформы в образовании
Без социальной активности невозможен социальный оптимизм
Развитие сильного Казахстана – в руках молодежи
За казахским языком – будущее
Разведчик, руководитель, патриот
В США состоятся первые теледебаты Трампа и Харрис
Указ Главы государства
Указ Главы государства
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
Указ Главы государства
Команда Казахстана по футболу провела второй матч в Лиге наций
Железная ирония бумажных миров
Дружба начинается с музыки
Атомная генерация снизит зависимость от импорта энергии
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Подушевое финансирование ДЮСШ внедрят в Казахстане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
На церемонии открытия Всемирных игр кочевников будет аншлаг
«Астана» победила и теперь ждет в гости лондонский «Челси»
Акмолинские аграрии приступили к уборке урожая
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Жителям Атбасара вручили ключи от квартир
Костанайская область одной из первых завершила строительство домов для пострадавших
Водоканалы соберут под одной крышей
Семьям горняков окажут помощь
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Токаев принял нового министра
Задержан замглавы Нацгвардии Константин Воронкин
Более 350 тысяч первоклашек сели за парты
Онкологи нацелены повысить качество медицинской помощи
Вопросы инвестиционного сотрудничества обсудили Казахстан и Иордания
Перезагрузить систему распределения финансирования науки
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Президенту показали производство сельхозтехники в Костанайс…
Токаев дал карт-бланш акиму Костанайской области
Токаев приехал на стройплощадку автозавода KIA
Токаев посетил чугунолитейный завод ТОО «KamLitKZ»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]