Президент подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2025 - 2027 годы
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Глава государства подписал Закон РК «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 – 2027 годы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Так, гарантированный трансферт из Нацфонда утвержден в размере: 2025 год — 2 000 000 000 тыс. тенге; 2026 год — 2 000 000 000 тыс. тенге; 2027 год — 2 000 000 000 тыс. тенге.
Цены отсечения на нефть по поступлениям в Нацфонд от организаций нефтяного сектора: 2025 год — 42,3 доллара США за баррель; 2026 год — 41,0 доллар США за баррель; 2027 год — 39,4 доллара США за баррель.
Текст закона публикуется в печати.