Президент подпишет указ о популяризации культуры чтения

Указы и распоряжения

23 апреля казахстанцы отметили Национальный день книги. В своем поздравлении по случаю Национального дня книги Президент подчеркнул, что даже в условиях цифровизации книга остается источником знаний и ценностей, сообщает Kazpravda.kz

Он отметил, что именно культура чтения является общепризнанным показателем высокого качества нации и должна оставаться неотъемлемой частью поведенческого кода общества.

Также Касым-Жомарт Токаев положительно оценил тенденцию возвращения интереса к чтению, подчеркнув, что культура чтения постепенно вновь становится популярной, в том числе среди молодежи.

Примечательно, что в ближайшие время Президентом будет подписан специальный указ, направленный на популяризацию культуры чтения и создание условий для формирования читающей, интеллектуальной нации. Это подтверждает системный характер проводимой работы и показывает, что последовательное укоренение культуры чтения в обществе является одним из ключевых приоритетов государства.

 

Популярное

Все
Социализация без барьеров
Наши юниоры пишут мировую историю
Поздравили фронтового связиста
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Для достижения общих целей
Во имя будущих поколений
Восстановление Каспия
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Новая реальность для продовольственных систем
Ресурс глобальной важности
Сфера притяжения
АО «Интергаз Центральная Азия»: надежность в каждом кубометре
Внимание к избирательным процессам растет
Климатическая адаптация системы образования
Нужна унификация экологических нормативов
Увидеть выдру – большая удача
Манифест космического века
Эффект Нелли Ким: притяжение родины
Духовные истоки и свет знания
Спас человек лебедя
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
Серебро с золотым отливом
Умные очки для слабовидящих
«Байқа! Алаяқ!» – смешно о грустном
Система управления наукой будет реформирована
Впервые за 20 лет в Жамбылской области очистили объект, обеспечивающий водой 75 крестьянских хозяйств
Двусторонние отношения динамично развиваются
Здесь будет экопарк
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Искусственный интеллект ускорит открытие месторождений
Казахстанцы приняли участие в Молодежном форуме ЭКОСОС ООН
Прозрачность рынка обеспечит маркировка
Шаг за шагом к вершине
JOLTAP – эффективная модель повышения доходов населения
Территория идей и вдохновения
Конституционные реформы Казахстана стали одной из ключевых тем обсуждения с S&P, Moody’s и Fitch
Актауский бенефис сборной Казахстана
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здрав…
Казахстан ратифицировал три договора с Перу в уголовно-прав…
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Назначен заведующий отделом инвестиций и торговли администр…

