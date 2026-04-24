Президент подпишет указ о популяризации культуры чтения

23 апреля казахстанцы отметили Национальный день книги. В своем поздравлении по случаю Национального дня книги Президент подчеркнул, что даже в условиях цифровизации книга остается источником знаний и ценностей, сообщает Kazpravda.kz

Он отметил, что именно культура чтения является общепризнанным показателем высокого качества нации и должна оставаться неотъемлемой частью поведенческого кода общества.

Также Касым-Жомарт Токаев положительно оценил тенденцию возвращения интереса к чтению, подчеркнув, что культура чтения постепенно вновь становится популярной, в том числе среди молодежи.

Примечательно, что в ближайшие время Президентом будет подписан специальный указ, направленный на популяризацию культуры чтения и создание условий для формирования читающей, интеллектуальной нации. Это подтверждает системный характер проводимой работы и показывает, что последовательное укоренение культуры чтения в обществе является одним из ключевых приоритетов государства.