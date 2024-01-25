Президент поручил акиму обратить внимание на транспортную ситуацию в Алматы

Глава государства осмотрел Ситуационный центр города Алматы, который позволяет получать информацию о жизни мегаполиса в режиме реального времени, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Аким города Ерболат Досаев рассказал Касым-Жомарту Токаеву, что центр будет эффективным инструментом для принятия качественных решений на основе анализа Big Data и внедрения концепции Open Data.

Центр позволяет собирать и анализировать данные по всем аспектам жизнедеятельности города, информировать население и получать городскими властями обратную связь от жителей. В настоящее время Ситуационный центр Алматы состоит из 53 модулей, охватывающих все сферы жизнедеятельности города. Сбор данных осуществляется от более 50 организаций, а также государственных и городских информационных систем (сайт Бюро национальной статистики, «Карта уголовных правонарушений», «Служба 109», «Единая система видео мониторинга», «Сергек», «Онай», Метрополитен, ДЧС и др.).

В соответствии с поручением президента особое внимание уделяется безопасности детей. В 2023 году впервые в Алматы были внедрены комплексные системы безопасности во всех государственных школах и детских садах. Главе государства было доложено, что система включает в себя 4 компонента: цифровые камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, противопожарные системы безопасности, специальные турникеты с Face ID.

– Искусственный интеллект должен служить повышению благосостояния граждан, и, в частности, жителей Алматы. Поэтому я поддерживаю ваши планы по внедрению инструментов искусственного интеллекта. Это первое. Во-вторых, надо обратить особое внимание на транспортную ситуацию в городе. Это видно невооруженным взглядом. Очень актуальная проблема. Здесь искусственный интеллект должен сыграть свою роль. И, конечно же, безопасность. Безопасность должна быть на первом месте, – сказал лидер Казахстана.

Затем президент заслушал доклад по развитию транспортной системы мегаполиса.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация по исполнению его поручений о полном переходе общественного транспорта на газ и электротягу после 2025 года. Как сообщили в акимате, в течение предстоящих двух лет должен быть обновлен весь коммунальный автопарк общественного транспорта. Впервые за 11 лет начато обновление троллейбусного парка.

В городе растут объемы дорожного строительства. Если в 2023 году в Алматы построено 25 км новых дорог на 70 улицах, то в этом году планируется 70 км на 136 улицах. Также намечается увеличить протяженность дорог, охваченных средним ремонтом с 200 км в 2023 году до 250 км в 2024 году.

В рамках реализации поручения президента по обеспечению транспортной связанности города с Алматинской агломерацией ведется строительство транспортных развязок и осуществляется пробивка радиальных дорог в направлении границ города. До конца этого года предполагается ввести развязку на пересечении улиц Саина и Монке би, а также на пересечении улиц Сейфуллина и Жансугурова.

Главе государства было доложено, что принято системное решение сформировать устойчивый транспортный каркас, основу которого составит скоростной общественный транспорт. Создание новых линий BRT, LRT и метро позволит перейти к эффективной модели городской мобильности, отвечающей требованиям современного мегаполиса. В рамках этой работы планируется открыть новую станцию метро «Калкаман» и начать строительство третьей очереди метрополитена до рынка «Барлык», а также приступить к реализации проектов по развитию метро в северном и восточном направлениях. Также намечен запуск первой линии LRT (26 км), которая пройдет по улице Толе би и соединит запад и восток Алматы.

Заслушав доклад, Касым-Жомарт Токаев поддержал проекты по развитию транспортной системы города. По его словам, их реализация будет способствовать росту инвестиционной привлекательности Алматы и обеспечит повышение качества жизни горожан. В связи с этим глава государства призвал ускорить подготовку соответствующих документов и приступить к реализации проектов.