Президент поручил продолжить работу по сохранению и популяризации пород тазы и тобет

По поручению Президента
411

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшей популяризации казахской породы тазы на международном уровне в качестве национального бренда и неотъемлемой части нашей культуры. Как известно, на днях собаки данной породы успешно выступили на Всемирной выставке World Dog Show 2025, передает Kazpravda.kz

kaganmedia.org

"Президент подчеркнул, что государственным органам совместно с Союзом кинологов Казахстана необходимо проводить активную работу по таким направлениям, как развитие и воспроизводство уникальных качеств породы тазы, организация системных научных исследований и регулярное участие в международных выставках.

Глава государства поручил Управлению делами Президента, министерствам экологии и природных ресурсов, науки и высшего образования, сельского хозяйства, иностранных дел и другим профильным органам, а также местным акиматам принять необходимые организационные меры в целях реализации совместного комплексного плана", - написал в телеграме советник – пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

Касым-Жомарт Токаев также отметил необходимость организации аналогичной масштабной работы при участии соответствующих государственных структур в целях поддержки породы тобет.

Этот вопрос будет находиться на постоянном контроле Администрации Президента.

#Касым-Жомарт Токаев #тазы #тобет

