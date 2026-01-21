На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на приоритетных задачах по реализации поручений Президента Касым-Жомарта Токаева в сфере цифровизации и внедрения ИИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

- В своем выступлении Глава государства подчеркнул важность форсированного развития цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Фактически ставится задача по встраиванию нашей страны в экосистему глобальной цифровой экономики. Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными госорганами в разрабатываемой программе «Digital Qazaqstan» предусмотреть оптимизацию государственных функций за счет внедрения лучших практик цифровизации, — отметил Олжас Бектенов.

Отдельное внимание уделено вопросам реализации крупных цифровых проектов, которые требуют создания надежной и безопасной IT-инфраструктуры с учетом энергетического баланса страны.