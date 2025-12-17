Бектенов поручил проработать перечень новых промышленных проектов

188

Итоги социально-экономического развития за 11 месяцев 2025 года рассмотрели на заседании Правительства

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе заседания Премьер-министр Олжас Бектенов поручил проработать перечень новых промышленных проектов, сообщает Kazpravda.kz

«В Послании народу Глава государства отметил важность придания нового импульса обрабатывающей промышленности. Положительные результаты уже имеются, мы их недавно рассматривали на заседании Правительства. В текущем году запущены новые производства, начат выпуск товаров, которые ранее в стране не производились. Поручаю Министерству промышленности совместно с акимами регионов до конца года завершить формирование нового пула проектов на предстоящий год. Финансирование проектов необходимо осуществлять на условиях встречных обязательств со стороны инвесторов», — подчеркнул Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Отмечено, что министерствам промышленности, финансов совместно с Фондом «Самрук-Қазына» и антимонопольным ведомством следует проработать вопрос изъятий аналогичных импортных товаров в рамках госзакупок. Это позволит оказать дополнительную поддержку отечественным товаропроизводителям.

Также необходимо предусмотреть показатели по объему инвестиций, созданию рабочих мест, росту производительности труда, углублению локализации и трансферу технологий, а также увеличению экспортного потенциала и налоговых поступлений.

#промышленность #Бектенов #поручения #проекты

Популярное

Все
Гражданам еще пяти государств ограничили въезд в США
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $600 млрд
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Победителей конкурса «Отанды сүю – жүректен» наградили в Астане
Рост ВВП Казахстана за 11 месяцев 2025 года составил 6,4%
Минздрав внедряет новую электронную систему управления ресурсами
Крупнейший в мире электропаром прошел первые испытания
Бектенов поручил проработать перечень новых промышленных проектов
Депутат озабочен навязыванием в стране «родоплеменной психологии»
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Премьер поручил акимам использовать меры для сдерживания цен на продукты
Казахстан и Франция договорились о реадмиссии лиц
725 малышей родились в День независимости Казахстана
Токаев поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником
С появлением АЭС Казахстан перейдет на новый уровень экономического развития - Президент
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
В тройке лидеров
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Завершен второй этап строительства проспекта
Итоги большого общественного пути
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Первая победа
Хоккеиста осудили на 3 года за смерть вратаря молодежной команды в ВКО
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Следим за финалом, ожидаем побед
Казахстан построит транспортно-логистический терминал в иранском порту Шахид Раджаи
Волки все ближе к селу
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

Рост ВВП Казахстана за 11 месяцев 2025 года составил 6,4%
Более 80% геологических данных Казахстана уже оцифровано
«Іскер аймақ»: новый единый подход к развитию малого бизнес…
Рост ВВП Казахстана за 10 месяцев составил 6,4%

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]