Итоги социально-экономического развития за 11 месяцев 2025 года рассмотрели на заседании Правительства

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе заседания Премьер-министр Олжас Бектенов поручил проработать перечень новых промышленных проектов, сообщает Kazpravda.kz

«В Послании народу Глава государства отметил важность придания нового импульса обрабатывающей промышленности. Положительные результаты уже имеются, мы их недавно рассматривали на заседании Правительства. В текущем году запущены новые производства, начат выпуск товаров, которые ранее в стране не производились. Поручаю Министерству промышленности совместно с акимами регионов до конца года завершить формирование нового пула проектов на предстоящий год. Финансирование проектов необходимо осуществлять на условиях встречных обязательств со стороны инвесторов», — подчеркнул Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Отмечено, что министерствам промышленности, финансов совместно с Фондом «Самрук-Қазына» и антимонопольным ведомством следует проработать вопрос изъятий аналогичных импортных товаров в рамках госзакупок. Это позволит оказать дополнительную поддержку отечественным товаропроизводителям.

Также необходимо предусмотреть показатели по объему инвестиций, созданию рабочих мест, росту производительности труда, углублению локализации и трансферу технологий, а также увеличению экспортного потенциала и налоговых поступлений.